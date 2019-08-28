الإعلان عن أول وزيرة سعودية بعد هذه الترتيبات

وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن أول وزيرة سعودية بات قريبا جدا، خاصة بعد كل المكاسب التي حققتها المرأة في الفترات الماضية.

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وتابعت أن تلك الإجراءات تسير ضمن دراسات متأنية، وأن الإعلان عن أول وزيرة لابد أن يسبقه كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بذلك.

وأوضحت أن مجلس الأسرة الذي شكل هو معني بالأمور المتعلقة بالمرأة والأسرة، وأن المجلس يعمل وفق الرؤية الموضوعة والتي تولي المرأة اهتمامات كبيرة أصبحت واضحة وجلية، خاصة بعد تعيين سفيرة سعودية، والكثيرات في أماكن عمل للمرة الأولى.

وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء وزارة للمرأة ترى الحربي، أنه لا حاجة لإنشاء وزارة خاصة بالمرأة فقط، خاصة أن المرأة جزء من المجتمع ككل، وكذلك فيما يتعلق بالأطر السياسية والاقتصادية، والهيئات والمواقع.

وفي وقت سابق قال النائب العام الشيخ سعود المعجب في لقائه بالسعوديات المعينات بوظيفة ملازمات تحقيق لأول مرة في النيابة العامة، إن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في الالتحاق بجميع الأعمال التي تقوم بها.

وأوضح أن النيابة العامة قامت باختيار صفوة من أبناء وبنات الوطن للعمل في النيابة العامة، وأن الدفعة الأولى لعمل المرأة سيتبعها دفعات عديدة.

يذكر أنه حسب الأنظمة في النيابة العامة فإن مهمة ملازم تحقيق التي تم تعيين المرأة السعودية عليها تعني أنها "محقق جنائي" يحمل الصفة القضائية ويعمل على وظيفة (مدنية).

وتعد أول مرتبة في سلم وظائف أعضاء النيابة العامة في السعودية، كما يمارس شاغلها التحقيق في الجرائم كالقتل والخطف والاغتصاب والابتزاز والسرقات والسطو المسلح والاعتداء على النفس والمال والعرض وتهريب المخدرات والمسكرات وترويجها، وغيرها من الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة الإسلامية والأنظمة في السعودية.