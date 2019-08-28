 الجيش الإسرائيلي يبعث رسالة عاجلة إلى الرئيس اللبناني

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، بشأن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب اللبناني، ليلة السبت/ الأحد الماضي.

وقال أدرعي:

رسالة إلى الرئيس ميشال عون: فخامتك! رئيس كل لبنان ولست رئيس جماعة "قاسم سليماني" وحسب، فألست "بيّ الكلّ" كما يطلق عليك أكثرية اللبنانيين؟

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

أعتقد أنه من بين كل عهود الرؤساء، لا تفضل أن يكون عهدك شبيه بعهد إميل لحود، ولكن إذا أردت ذلك فبالحري أن تسأله عن ذكريات 2006.

ومن ضمن الرسالة التي أرسلها أفيخاي أدرعي للرئيس اللبناني تحذيره من أن الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، سيقوم بإغراق لبنان في مستنقعات خطرة.

ووصف أدرعي الرئيس ميشال عون بأنه "بيّ الكلّ" كل اللبنانيين.

يشار إلى أن إسرائيل هاجمت بالصواريخ أهدافا في سوريا، ليلة السبت/ الأحد الماضي، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غربي بغداد قرب الحدود السورية.

بينما أعلن مسؤول في "حزب الله" قائلا:

إن طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر الأحد.

وبعث الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، رسالة شديدة اللهجة للإسرائيليين، على خلفية الهجمات الإسرائيلية، على سوريا.

وقال نصر الله خلال مهرجان جماهيري في بلدة العين البقاعية، بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير "الجرود" من الإرهابيين:

أقول لسكان الشمال في فلسطين المحتلة لا ترتاحوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا أن حزب الله سيسمح بمسار كهذا.

وأوضح الأمين العام لـ"حزب الله" أنه على الجيش الإسرائيلي على الحدود أن ينتظر ردا وشيكا. مضيفا أنه وقوات حزبه سيدافعون عن لبنان في الحدود البرية وفي البحر وفي السماء أيضا.

ويسود الاعتقاد في إسرائيل بأن "حزب الله" على وشك الرد على الهجومين اللذين نسبهما إلى إسرائيل في سوريا وفي لبنان منذ الأحد الماضي، وعليه فما زالت حالة التأهب الأمني القصوى مستمرة، لا سيما على طول الحدود مع سوريا ولبنان تحسبا لأي تصعيد.