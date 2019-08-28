أخبار عاجلة

الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني -
ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة بـ3 أشهر -
الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية -
لحظة وصول ميسي ورونالدو لحفل قرعة دوري أبطال أوروبا -
خدمة سكايب تحصل على بعض التحسينات المطلوبة -
نوكيا تتصدر التصنيف العالمي لتحديثات أندرويد -
جوجل: مواقع ويب ضارة استهدفت هواتف آيفون لسنوات -
سامسونج تختبر مكبر الصوت Galaxy Home Mini -
كشف مقبرة جماعية نفذها "داعش" بحق الإيزيديين شمالي العراق... صور -
قسد تلقي القبض على "جلاد داعش" في الرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

العثور على برمجية خبيثة في تطبيق نُزِّل 100 مليون مرة على أندرويد

Google+ Print
العثور على برمجية خبيثة في تطبيق نُزِّل 100 مليون مرة على أندرويد العثور على برمجية خبيثة في تطبيق نُزِّل 100 مليون مرة على أندرويد

عثر باحثو شركة كاسبرسكي حديثًا على برامج ضارة في تطبيق شائع على نظام التشغيل أندرويد، إذ بلغت عدد مرات تنزيل التطبيق الذي يحمل اسم (كام سكانر) CamScanner أكثر من 100 مليون مرة.

ويُستخدم تطبيق CamScanner في إنشاء ملفات (بي دي إف) PDF عبر الهواتف الذكية، وهو يتضمن تقنية (التعرف الضوئي على الحروف) OCR. ووفقًا للشركة، فإن مصادر متعددة تسمي التطبيق بأسماء مختلفة، مثل: CamScanner – Phone PDF Creator، و CamScanner –Scanner.

ومع أن متاجر التطبيقات الرسمية، مثل: جوجل بلاي، تعد آمنة لتنزيل التطبيقات، إلا أن الأمر لا يكون آمنًا 100% دائمًا، إذ تتمكن بعض الجهات أحيانًا بتجاوز القيود الأمنية التي تفرضها جوجل التي – رغم قوتها – يصعب عليها التحقق بدقة من ملايين التطبيقات.

وقال باحثو كاسبرسكي: إن تطبيق CamScanner كان لبعض الوقت آمنًا وقانونيًا؛ دون أي نوايا خبيثة على الإطلاق. وكان يستخدم الإعلانات لتحقيق الدخل، إلى جانب عمليات الشراء داخل التطبيق. “ومع ذلك، في مرحلة ما، تغير ذلك، إذ أصبحت الإصدارات الحديثة من التطبيق تتضمن مكتبة إعلانات تحتوي على وحدة خبيثة”.

وقالت كاسبرسكي في منشور على مدونتها: إن منتجاتها تكتشف هذه الوحدة باسم Trojan-Dropper.AndroidOS.Necro.n، وكانت قد لاحظتها في بعض التطبيقات المثبتة مسبقًا على الهواتف الذكية الصينية. وكما يوحي الاسم، فإن الوحدة النمطية هي فيروس حصان طروادة. وهذا يعني أن الوحدة النمطية تستخرج وتدير وحدة ضارة أخرى من ملف مشفر مدرج في موارد التطبيق. وهذه البرامج الضارة “المسقطة” هي بدورها أداة تنزيل فيروسات طروادة تنزل المزيد من الوحدات الخبيثة اعتمادًا على ما يقوم به منشئو المحتوى في الوقت الحالي.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وأضافت الشركة: “على سبيل المثال، يمكن لتطبيق يتضمن شفرة خبيثة أن يعرض إعلانات تطفلية تجعل المستخدمين يشتركون باشتراكات مدفوعة”. وقد اكتشف بالفعل بعض مستخدمي تطبيق CamScanner سلوكًا مشبوهًا، وتركوا ملاحظات على صفحة جوجل بلاي الخاصة بالتطبيق مع تحذيرات لتجنب التطبيق.

وفحص باحثو كاسبرسكي إصدارًا حديثًا من التطبيق ووجدوا الوحدة الضارة فيه. وقد أبلغت الشركة جوجل بالنتائج التي توصلت إليها، وتمت إزالة التطبيق على الفور من متجر جوجل بلاي.

وأشار باحثو كاسبرسكي إلى أنه يبدو أن مطوري التطبيق تخلصوا من الشفرة الخبيثة من خلال التحديث الأخير لبرنامج CamScanner. ومع ذلك، حذر الباحثون من كون إصدارات التطبيق تختلف باختلاف الأجهزة، وقد لا يزال بعضها يحتوي على تعليمات برمجية ضارة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
سامسونج تختبر مكبر الصوت Galaxy Home Mini

سامسونج تختبر مكبر الصوت Galaxy Home Mini

نوكيا تتصدر التصنيف العالمي لتحديثات أندرويد

نوكيا تتصدر التصنيف العالمي لتحديثات أندرويد

جوجل: مواقع ويب ضارة استهدفت هواتف آيفون لسنوات

جوجل: مواقع ويب ضارة استهدفت هواتف آيفون لسنوات

خدمة سكايب تحصل على بعض التحسينات المطلوبة

خدمة سكايب تحصل على بعض التحسينات المطلوبة