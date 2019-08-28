عضو بالفيدرالي: صناع السياسة يراقبون تأثير خفض الفائدة في يوليو

مباشر: قال عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إن المركزي الأمريكي يراقب تأثير تحركه الشهر الماضي لخفض معدل الفائدة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المحلي قوياً على الرغم من انخفاض الاستثمار وضعفه في الخارج.

ذكر "توماس باركين "رئيس الاحتياطي الفيدرالي في "ريتشموند" خلال تصريحات معدة مسبقاً اليوم الأربعاء "الاقتصاد الوطني يبدو رائعاً في حين أن الاقتصادات الدولية أضعف مع العلم بأن حالة عدم اليقين - خاصة حول التجارة - مرتفعة"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضاف عضو الفيدرالي أن استثمارات الشركات انخفضت خلال الربع الثاني من العام الجاري.

لم يقم "باركين" بالتصويت على قرار السياسة النقدية هذا العام، لكنه يشارك في مناقشات السياسة.

ووصف "باركين" تخفيض الفائدة في الشهر الماضي بأنه "خفض في منتصف الدورة" يهدف إلى توفير بعض التأمين لاستمرار النمو في الاقتصاد، مشيراً إلى أن الفيدرالي يراقب تأثير ذلك.

ومن المقرر أن يجتمع الفيدرالي يومي 18 و19 من الشهر المقبل مع توقعات قوية بخفض الفائدة بنحو 0.25 بالمائة.