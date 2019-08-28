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محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية

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محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية

مباشر: هبطت الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار والأسهم الأمريكية.

وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع تحول الأسهم الأمريكية لمكاسب قوية خلال التعاملات بدعم قطاع الطاقة مع صعود أسعار النفط.

وفي التطورات السياسية، وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تعليق أعمال البرلمان وهى الخطوة التي من شأنها زيادة احتمالات البريكست دون اتفاق.

وعلى صعيد التطورات التجارية نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس حدوث محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي في عطلة نهاية الأسبوع، "لم أسمع عن هذا الموقف المتعلق بإجراء محادثتين هاتفيتين التي ذكرتهما الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد تنبأ في مطلع الأسبوع الجاري بحدوث اتفاق تجاري مع الصين، مؤكداً على أن حكومة بكين ترغب في إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وكان المعدن الأصفر سجل أعلى مستوى في 6 سنوات بجلسة أمس مع مخاوف الركود الاقتصادي.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.2 بالمائة إلى 1549.10 دولار للأوقية.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.06 بالمائة عند 1541.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.163.

مباشر (اقتصاد)

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