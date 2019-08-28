المجلس الرئاسي الليبي ينفي بيانا حول استقالته ويؤكد اختراق حساباته

وأكد المركز الإعلامي لحكومة "الوفاق" أن البيان الذي نشر منذ قليل ليس حقيقيا وأنه تم تزويره.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن الصفحة الرسمية اخترقت ونشر عليها البيان المزور.

وجاء في البيان "المفبرك" قوله:

إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يجد نفسه مضطرا أمام مسؤوليته التاريخية أمام الله والشعب لتقديم استقالته من مهامه رئيسا وأعضاء، وذلك لحقن دماء الليبيين، ومنع تغول الجماعات المسلحة، التي ارتبط بعضها بالإرهاب والتطرف وعصابات سرقة المال العام.

وتابع هذا البيان:

إن المجلس يعلن في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة تسليم مقاليد المهام التنفيذية للحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة السيد عبد الله الثني، كما يعلن تسليمه لما سعى إليه من ترتيبات أمنية للقوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر.

يتبع...