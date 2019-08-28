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التعليم السعودية تصدر قرارات تكليف في بعض قطاعات الوزارة

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التعليم السعودية تصدر قرارات تكليف في بعض قطاعات الوزارة التعليم السعودية تصدر قرارات تكليف في بعض قطاعات الوزارة

​الرياض - مباشر: أصدر وزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل الشيخ، قرارات تكليف في عدد من القطاعات بجهاز الوزارة.

وتضمنت القرارات الصادر، اليوم الأربعاء، تكليف الدكتور محمد بن سعود المقبل وكيلاً للوزارة للتعليم العام، وتكليف الدكتور منصور بن عبدالعزيز بن سلمة مشرفاً عاماً على مركز تطوير المنهاج بالإضافة إلى عمله، وفقاً لبيان وزارة التعليم.

كما شملت القرارات تكليف الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي مشرفاً عاماً على المركز الوطني للتطوير المهني، وتكليف الدكتور عبدالله بن فهيد الصعب مشرفاً عاماً على الادارة العامة للشؤون القانونية.

وقدم الوزير شكره وتقديره للدكتور عيد بن محيا الحيسوني، والأستاذ رياض بن دخيل الدخيل على ما بذلاه من جهد خلال فترة تكليفهما.

ترشيحات

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مباشر (اقتصاد)

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