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"النفط العراقية" تطلع على التجربة التنموية بمدينة "الجبيل" السعودية

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"النفط العراقية" تطلع على التجربة التنموية بمدينة "الجبيل" السعودية "النفط العراقية" تطلع على التجربة التنموية بمدينة "الجبيل" السعودية

الرياض - مباشر: قام وفد من وزارة النفط العراقية بزيارة لمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية .

والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، مصطفى المهدي، اليوم الأربعاء، وفدا من جمهورية العراق برئاسة وكيل وزارة النفط العراقية، حامد بن صالح يونس الزوبعي، ومدراء عموم الشركات النفطية العراقية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأوضح الزوبعي، أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع والتعرف على المكانة الاقتصادية والاستثمارية بمدينة الجبيل الصناعية من خلال القصة النموذجية التي قامت بها الهيئة في إنشاء وتشغيل وتطوير المدينة.

وبين، أن الزيارة هي امتداداً لزيارات سابقة الهدف منها تطوير العلاقات والتعاون بين وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة.

وألمح، إلى أن الوفد اطلع على التطور التكنولوجي في المنطقة الصناعية، إذ تمتلك المدينة رؤية بعيدة الأمل والأفق في عمليات التخطيط والتطوير.

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مباشر (اقتصاد)

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