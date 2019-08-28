ملكة بريطانيا تقبل طلب جونسون بشأن تعليق البرلمان

مباشر: وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية اليوم الأربعاء، على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تعليق أعمال البرلمان لنحو شهر تقريباً.

وكان جونسون طالب الملكة إليزابيث بوقف أعمال البرلمان في الفترة من 11 سبتمبر/أيلول وحتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد مخاوف تنفيذ عملية البريكست دون صفقة، والمزمع تنفيذها في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال جونسون أن الملكة إليبزابيث سوف تلقي خطابها يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول لتحديد أجندة أعماله.

وتسبب تعليق البرلمان في تقلبات داخل الأسواق المالية في المملكة المتحدة اليوم، وسط ضيق الفترة المتاحة أمام البرلمان لتمرير صفقة تنظم عملية الخروج.