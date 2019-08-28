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صندوق التحوط الأفضل أداءً هذا العام يسجل مكاسب 278%

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صندوق التحوط الأفضل أداءً هذا العام يسجل مكاسب 278% صندوق التحوط الأفضل أداءً هذا العام يسجل مكاسب 278%

مباشر: استطاع صندوق التحوط "فاندا"أن يكون الأفضل أداءً في العالم خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن بيانات "يوريكاهيدج" الذي يتابع أكثر من 25 ألف صندوق تحوط عالمي يوم الإثنين، أن عائدات "فاندا" الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له ارتفعت بنحو 278 بالمائة خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري.

وحقق صندوق التحوط الذي سُمي باسم "زهرة سنغافورة الوطنية" متوسط ​​عائد سنوي قدره 40  بالمائة منذ إنشائه.

وأسس "تشونغ شين إي" صندوق التحوط قبل 3 سنوات بمبلغ 24 مليون دولار من الأصدقاء والعائلة، لكنه سجل خسائر حادة بعد انتخاب دونالد كادت تدفعت لإغلاق العمل والانسحاب من السوق قبل أن يقرر استمرار الصندوق.

وتبلغ قيمة الأصول المدارة من قبل الصندوق حالياً نحو 194 مليون دولار، ويستثمر في العقود الآجلة لصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.

وحقق صندوق التحوط عائدات بنسبة 260 بالمائة في عام 2017، ولكنه خسر 49 بالمائة في 2018.

مباشر (اقتصاد)

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