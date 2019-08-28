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"أنصار الله" تشكل فريقا للمصالحة الوطنية بين الأطراف اليمنية

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"أنصار الله" تشكل فريقا للمصالحة الوطنية بين الأطراف اليمنية "أنصار الله" تشكل فريقا للمصالحة الوطنية بين الأطراف اليمنية

القاهرة – سبوتنيك. أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشّاط، أصدر قرارا رقم (154) لسنة 2019 بتشكيل فريق المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي، ضم كلاَ من "يوسف عبدالله الفيشي، الفريق علي بن علي القيسي، وفضل إسماعيل أبو طالب، ومحمد بن عبدالعزيز الأمير، واللواء مجاهد مجاهد القهالي، والشيخ أحمد حمود جريب، والشيخ محمد طاهر أنعم، وحسن محمد زيد، أحمد محمد النزيلي، علي أحمد قشر".

كما ضم الفريق "محمد ناصر البخيتي، وأحمد صالح القنع، وناصر محفوظ باقزقوز، والشيخ فارس محمد مناع، والشيخ غالب عبدالله مطلق، والشيخ محمد حسين المقدشي، والعميد خالد علي حسين العندولي، وعبد الله سلام الحكيمي، واللواء خالد عبد الوهاب الشريف، والشيخ ضيف الله يحيى رسام".

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان اليمنية الشرعية استعادة السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، من قبضة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أسقطها في العاشر من آب/ أغسطس الجاري.

SputnikNews

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