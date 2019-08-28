وزير الإعلام اليمني يعلن سيطرة الجيش الوطني على مركز محافظة لحج

القاهرة - سبوتنيك. قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إن "الجيش الوطني بقيادة العميد حمدي حسن محمد شكري مدير أمن محافظة لحج يسيطر على معسكر الحزام الأمني في المحافظة، ويعلن السيطرة على عاصمة محافظة لحج وتأمينها بشكل كامل".

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وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، السيطرة على قصر معاشيق الرئاسي في منطقة كريتر والمطار الدولي في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، تمكن، ظهر اليوم الأربعاء، من السيطرة على مطار عدن الدولي بعد استسلام قوات "الحزام الأمني" التي كانت تتولى حمايته، وتوجهت طلائع قواته إلى منطقة كريتر للسيطرة على قصر معاشيق الرئاسي، فيما تتواصل مواجهات بين الجيش وقوات "الحزام الأمني" في مديرية التواهي جنوب عدن.

وسيطر المجلس الانتقالي في 10 أب/ أغسطس الجاري، على العاصمة المؤقتة عدن، أعقبها سيطرته على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، بعد استيلاء قواته على معسكرين للجيش اليمني هناك، فيما يسعى للسيطرة على مدينة عتق مركز محافظة شبوة.