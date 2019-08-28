الحريري: يجب تحميل إسرائيل مسؤولية "الاعتداء الفاضح" على ضاحية بيروت

جي بي سي نيوز :- شدد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الاثنين، على ضرورة تحميل إسرائيل مسؤولية ما وصفه بـ "الاعتداء الفاضح" على ضاحية بيروت.

جاء ذلك خلال اجتماع الحريري مع سفراء وممثلي مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، في مقر الحكومة اللبنانية، بالعاصمة بيروت.

وذكر الحريري بأنه لابد من تحميل إسرائيل مسؤولية هذا "الاعتداء الفاضح" الذي يأتي في ظل "علمها المسبق بأن من شأن ذلك تهديد التوازن القائم والذي حافظ على أمن الحدود الدولية منذ 13 عاماً".

وأضاف: "الحكومة اللبنانية ترى أنه من المصلحة تفادي أي انزلاق للوضع نحو تصعيد خطير، لكن هذا يحتاج إلى إثبات المجتمع الدولي رفضه لهذا الخرق الفاضح لسيادتنا".

وأكد الحريري على أن "لبنان سيتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص ما حصل".

وتابع خلال حديثه للحاضرين: "من المهم جداً أن تحافظ دولكم على التوافق الموجود بينكم للحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، لأن أي تصعيد قد يتطور إلى دورة عنف إقليمية لا يمكن لأحد التنبؤ بالمدى الذي ستبلغه".

وأشار الحريري إلى أنه "دعا إلى هذا الاجتماع نظراً لخطورة الموقف، بعد قيام إسرائيل بخرق واضح للسيادة اللبنانية واستهدافها منطقة مدنية مأهولة، دون أي اعتبار للقانون الدولي أو أرواح المدنيين",وفق الاناضول .

وسقطت طائرتان مسيرتان في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله"، فجر السبت، وحلقت ثالثة فوق بلعبك، الإثنين.

كما استهدفت ثلاثة انفجارات، فجر الإثنين، مواقع عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في منطقة قوسايا بالبقاع اللبناني. ولم تتبن أية جهة المسؤولية عن الحادثتين.