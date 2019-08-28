تقرير: واشنطن الخاسر الأكبر من الحرب التجارية

مباشر: يرى تقرير حديث أن الصين تمتلك هامش من الأفضلية في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مع التأكيد على أنه ليس هناك فائزاً في هذا الموقف.

وتأتي هذه النتيجة بناءً على تقرير صادر عن وكالة "بلومبرج إيكونوميكس"، اليوم الأربعاء، بعد تحليل 700 ألف نقطة بيانات حول التجارة.

ويوضح التحليل في أحد الجوانب الهامة أن الولايات المتحدة هي الخاسر الأكبر في الحرب التجارية.

وبرر التقرير فكرة أن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر بقوله إن الصين هي المورد المسيطر للعديد من المنتجات الخاضعة للتعريفات، مما يعني أن المستوردين الأمريكيين سيتدافعون ويخفقون في إيجاد بدائل.

وتوصل التحليل إلى أن الشركات الصينية تواجه اضطرابات أقل في الإمدادات نظراً لاعتماد بكين على مصادر متنوعة من مجموعة واسعة من الدول.

وأكد التحليل أنه لا يوجد فائزاً واحداً في الحرب التجارية، وهي الحقيقة التي يقرها الكثيرون وإن كان يشكك فيها البعض أحياناً.

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت التعريفات الجمركية على سلع صينية في الأسبوع الماضي، بعد رد فعل صيني مماثل في وقت سابق.