أخبار عاجلة

كشف مقبرة جماعية نفذها "داعش" بحق الإيزيديين شمالي العراق... صور -
قسد تلقي القبض على "جلاد داعش" في الرقة -
نجل ترامب يسخر من منافس محتمل لوالده على الرئاسة بفيديو "مثير للشفقة" -
تعرف على إعصار دوريان من الفضاء -
برنامج مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 29/8/2019 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - الفنان أحمد عبد العزيز في ضيافة "مساء dmc" -
مساء dmc - الفنان أحمد عبد العزيز يتحدث عن كواليس تصوير مسلسل "المال و البنون" -
مساء dmc - لقاء مع د/ محمد عبد الرازق عنتر باحث دكتوراه في النشاط الدولي -
8 الصبح – تايكوندو مصر يتألق بـ 11 ميدالية في دورة الالعاب الأفريقية -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر وآية الغرياني ) 30/8/2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محلل يتوقع هبوط 27% لـ"ستاندرد.آند.بورز" في حالة الركود الاقتصادي

Google+ Print

مباشر: توقع محلل استراتيجي أن يشهد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للأسهم الأمريكية خسائر حادة تدفعه إلى مستوى 2100 نقطة في حالة حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وأضاف "سفين هنريش" مؤسس "نورسثمان ترادر" في في تعليقات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه إذا فشلت قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تجنب الركود الاقتصادي فسوف يتراجع "ستاندرد آند بورز إلى مستوى 2100 نقطة.

وتمثل هذه التوقعات هبوطاً نحو 27 بالمائة للمؤشر الأوسع نطاقاً عن المستوى الحالي.

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 بالمائة إلى 2876 نقطة.

وقال "هنريش" إن المكاسب التي حققتها البورصة هذا العام كانت مدفوعة بآمال المستثمرين الكبيرة في خفض معدل الفائدة في المستقبل وتفاؤلهم حول حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

والآن، وبعد الارتفاع الأخير في معدل التذبذب - الذي يتم تتبعه في السوق بواسطة مؤشر "سي.بي.إو.إي" والمعروف باسم "مقياس الخوف" - يبدو هذا وكأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة ، على حد تعبير المحلل.

وأوضح "هنريش" أن الأسهم قد ترتفع مع شراء قصير الآجل، لكنه يعتقد أن الأمر سيتوقف حقًا على ما تجلبه الأحداث في الشهرين المقبلين فيما يتعلق بالاحتياطي الفيدرالي وأي تطور محتمل بشأن الصين.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان

"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان

مبيعات التجزئة بألمانيا تُسجل أكبر تراجع في 2019

مبيعات التجزئة بألمانيا تُسجل أكبر تراجع في 2019

استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس

استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس

ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017

ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017