محلل يتوقع هبوط 27% لـ"ستاندرد.آند.بورز" في حالة الركود الاقتصادي

مباشر: توقع محلل استراتيجي أن يشهد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للأسهم الأمريكية خسائر حادة تدفعه إلى مستوى 2100 نقطة في حالة حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وأضاف "سفين هنريش" مؤسس "نورسثمان ترادر" في في تعليقات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه إذا فشلت قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تجنب الركود الاقتصادي فسوف يتراجع "ستاندرد آند بورز إلى مستوى 2100 نقطة.

وتمثل هذه التوقعات هبوطاً نحو 27 بالمائة للمؤشر الأوسع نطاقاً عن المستوى الحالي.

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 بالمائة إلى 2876 نقطة.

وقال "هنريش" إن المكاسب التي حققتها البورصة هذا العام كانت مدفوعة بآمال المستثمرين الكبيرة في خفض معدل الفائدة في المستقبل وتفاؤلهم حول حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

والآن، وبعد الارتفاع الأخير في معدل التذبذب - الذي يتم تتبعه في السوق بواسطة مؤشر "سي.بي.إو.إي" والمعروف باسم "مقياس الخوف" - يبدو هذا وكأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة ، على حد تعبير المحلل.

وأوضح "هنريش" أن الأسهم قد ترتفع مع شراء قصير الآجل، لكنه يعتقد أن الأمر سيتوقف حقًا على ما تجلبه الأحداث في الشهرين المقبلين فيما يتعلق بالاحتياطي الفيدرالي وأي تطور محتمل بشأن الصين.