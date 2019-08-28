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تراجع طلبات الرهن العقاري الأمريكية بأكبر وتيرة في 4 أشهر

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تراجع طلبات الرهن العقاري الأمريكية بأكبر وتيرة في 4 أشهر تراجع طلبات الرهن العقاري الأمريكية بأكبر وتيرة في 4 أشهر

مباشر: تراجع إجمالي طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بأكثر من 6 بالمائة في أكبر وتيرة هبوط في 4 أشهر خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع التكاليف.

وكشفت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري والصادرة اليوم الأربعاء، انخفاض إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 6.2 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب الجاريـ مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وارتفع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً لقرض بقيمة 484.35 ألف دولار أو أقل إلى 3.94 بالمائة في الأسبوع المنقضي، مقارنة مع 3.90 بالمائة في الأسبوع الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية شهدت تقلبات خلال الأسبوع الماضي مع استمرار النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات الرهن العقاري للمرة الأولى منذ الأسبوع المنتهي في 12 يوليو/تموز الماضي.

كما انخفض حجم الطلبات لإعادة تمويل قرض لشراء المنازل بنحو 8 بالمائة في الأسبوع الماضي مقابل الأسبوع السابق له.

كما شهدت طلبات الحصول على قرض لشراء منزل انخفاضاً بنحو 4 بالمائة خلال الأسبوع المنصرم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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