محدث.. هبوط الأسهم الأوروبية بالختام مع التطورات السياسية في بريطانيا

مباشر: تراجعت معظم الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع مخاوف الركود الاقتصادي وترقب التطورات السياسية في بريطانيا.

وكان قطاع التأمين أكبر الخاسرين في البورصات الأوروبية حيث تراجع بنحو 1.2 بالمائة، بينما كانت أسهم النفط والغاز ضمن الأفضل أداءً مع ارتفاع أسعار الخام.

كما تراجع سهم "توماس كوك" بنحو 16.5 بالمائة بعد الموافقة على صفقة إنقاذ مع شركة فوسون الصينية.

ويأتي تراجع البورصات الأوروبية مع انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم مما يثير مخاوف الركود الاقتصادي.

كما أثرت التطورات السياسية في بريطانيا على التعاملات بعد أن وافقت الملكة إليزابيث على طلب رئيس الحكومة بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان من 11 سبتمبر/أيلول المقبل حتى منتصف الشهر الذي يليه، مما يثير مخاوف البريكست دون اتفاق.

وفيما تتجه الأنظار نحو القضايا السياسية في إيطاليا حيث أحرزا حزبي الخمس نجوم والديمقراطي في إيطاليا تقدماً بشأن التوصل إلى اتفاق ائتلاف.

وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 372.8 نقطة، كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 5368.8 نقطة.

وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3 بالمائة عند 7114.7 نقطة، فيما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.2 بالمائة إلى 11701 نقطة.

وبحلول الساعة 4:07 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1084 دولار.