إنتاج النفط الأمريكي يقفز لمستوى قياسي جديد

من: سالي إسماعيل

مباشر: صعد إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 200 ألف برميل يومياً خلال الأسسبوع الماضي ليصل إلى مستوى قياسي جديد، مع هبوط حاد في صافي الواردات الأمريكية من الخام.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى 12.500 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب الجاري مقارنة مع مستوى 12.300 مليون برميل يومياً والمسجل في الأسبوع السابق له.

وتأتي القفزة في الإنتاج الأمريكي من النفط ذاك الأسبوع والتي دفعته إلى تسجيل مستوى قياسي جديد على صعيد الأرقام الأسبوعية، بعد استقراره عند مستويات مرتفعة نسبياً خلال الأسبوعين الماضيين.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي، فإن صافي واردات النفط الأمريكي تراجع بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنقضي مع هبوط حاد في واردات الولايات المتحدة من الخام والذي تجاوز 1.2 مليون برميل يومياً وزيادة محدودة في الصادرات.

وتراجع صافي واردات النفط الأمريكي في الأسبوع الماضي إلى مستوى 2.909 مليون برميل يومياً وهو أقل بكثير من مستويات الأسبوع السابق له والبالغة 4.415 مليون برميل يومياً.

وفيما يتعلق بالواردات الأمريكية من النفط، فشهدت هبوطاً بنحو 1.290 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتنخفض إلى 5.928 مليون برميل يومياً.

في حين صعدت الصادرات الأمريكية من الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 216 ألف برميل يومياً لتصل إلى 3.019 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد المخزونات النفطية في الولايات المتحدة، فشهدت انخفاضاً بمقدار 10 ملايين برميل في الأسبوع الماضي وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 2.8 مليون برميل في الاتجاه الهابط.

وفي الوقت نفسه، تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنصرم.

وبحلول الساعة 2:47 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.2 بالمائة ليصل إلى 60.80 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.5 بالمائة مسجلاً 56.29 دولار للبرميل.