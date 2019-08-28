تحذير من "القوى العاملة" للمصريين الموجودين في السعودية وخارجها

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، نشرته صحيفة "الأهرام"، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في القنصلية المصرية بجدة، أرسل تقريرا إلى وزارة القوى العاملة عبر المستشار العمالي عثمان رمضان، بهدف التوعية والتنبيه على المصريين الموجودين في السعودية وخارجها بعدم الانسياق للإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية.

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ويقول الإعلان الوهمي "سارع بالتسجيل في مسابقة رحلة العمرة مدفوعة التكاليف مجانا أو ما يوازيها من مبلغ مالي في بلدك، مقدمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية بالتعاون مع قناة مكة المكرمة الرسمية، اقترب الموسم واقتربت النتائج".

ووفقًا للمنشور لا توجد في المملكة ما يسمى وزارة الأوقاف، وأن الجهة المنوط بها الإشراف على العمرة والحج في المملكة العربية السعودية هي وزارة الحج والعمرة، لذا وجب التنبيه لعدم الوقوع ضمن شبكات النصب والاحتيال.

كما تقدم مكتب التمثيل العمالي بجدة بالتهنئة للسلطات السعودية على نجاح موسم حج هذا العام، مؤكد أن ذلك هو نتاج المجهودات والتنظيم الجيد الذي أعد من قبل جميع مسؤولي المملكة في تيسير إجراءات ضيوف الرحمن منذ القدوم وحتى العودة إلى أوطانهم.