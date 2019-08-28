تسجيل المحاسبين تمهيداً للتوطين أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

الرياض - مباشر: تصدر إطلاق وزارة العمل برنامج تسجيل العاملين بمهنة المحاسبة بالمملكة تمهيداً للتوطين المشهد في السعودية اليوم الأربعاء، إلى جانب كشف وزارة الحج والعمرة عن تنفيذ استراتيجية جديدة لموسم العمرة المقبل لمواجهة الزيادة المتوقعة.

وعلى مستوى سوق الأسهم، شهد سوق الأسهم السعودي- تداول تنفيذ المرحلة الثانية من انضمامه لـ"إم.إس.سي.آي"، وحددت "أميانتيت" آخر موعد لانعقاد الجمعية العامة لمعالجة الخسائر، وأخيرا دفعت خسائر القطاعات القيادية المؤشر السعودي للعودة إلى المنطقة الحمراء فيما واصل المؤشر الموازي الارتفاع.

ويرصد "مباشر" أبرز تطورات سوق الأسهم والقرارات المحلية بالمملكة اليوم كالتالي:

وزارة الحج السعودية: استراتيجية جديدة لموسم العمرة المقبل

الطاقة السعودية: مبادرة لتحديث المصانع بقروض ميسرة

العمل السعودية تطلق برنامجاً لتسجيل المحاسبين بالمملكة تمهيداً للتوطين..فيديو

بالتفاصيل.. أسعار السلع الغذائية بالأسواق السعودية خلال يوليو

البيئة السعودية: 21 شركة تتنافس على مناقصة قطاع المياه الشمالي

وزير سعودي: استراتيجية قطاع الاتصالات تهدف لجذب استثمارات أجنبية

السعودية.. التضخم بأسعار الجملة يرتفع 2.7% في يوليو الماضي

4 أنواع للبطاقات المصرفية بالبنوك السعودية.. تعرف عليها

التقاعد السعودية: 40 مليار ريال قيمة المعاشات بالنصف الأول

مسح.. 19 مليار دولار تجارة السعودية عربياً.. والإمارات تقتنص 46%

وكالة: أرامكو للتجارة تبيع أول شحنة من خام غرب تكساس

سوق الأسهم:

إنفوجرافيك.. تعرف على أكبر 10 بنوك خليجية

سامي المخضوب رئيساً تنفيذياً لـ"مدينة المعرفة" بداية أكتوبر المقبل

"أميانتيت" تحدد آخر موعد لانعقاد الجمعية العامة لمعالجة الخسائر

"التعاونية" تفوز بعقد لتقديم خدمات التأمين للحجاج والمعتمرين من الخارج

سهم "الدريس" يقفز لأعلى مستوياته في 4 سنوات

اليوم..السوق السعودي يشهد بدء المرحلة الثانية من انضمامه لـ"إم.إس.سي.آي"

تقرير:سوق الأسهم السعودية تجذب 18 مليار دولار تدفقات أجنبية بـ2019

محدث.. 25 صفقة خاصة بالسوق السعودي أكبرها على "المراكز"

"المراكز" يسجل أعلى سيولة منذ الإدراج بعد تنفيذ صفقة خاصة

"الإنماء طوكيو" توقع عقداً مع "الماروز للخدمات التأمينية" لمدة عام

الحصان: استثمارات الأجانب بالأسهم السعودية تتخطى 150 مليار ريال

شركة أبحاث: إيرادات "صافولا" معرضة للانكماش.. ومستهدف السهم 30 ريالاً

القياديات تعود بالمؤشر السعودي للمنطقة الحمراء.. والموازي يواصل الارتفاع