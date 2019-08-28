شركة أبحاث: إيرادات "صافولا" معرضة للانكماش.. ومستهدف السهم 30 ريالاً

الرياض – مباشر: قالت الراجحي المالية، إن نتائج مجموعة صافولا بالربع الثاني من عام 2019 كانت ضعيفة مقارنة بتقديراتها.

وبلغت أرباح الشركة 110.2 مليون ريال بالربع الثاني من 2019 على أساس سنوي، مقارنة بتقديرات شركة الأبحاث البالغة 140 مليون ريال.

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أنه منذ ديسمبر/ كانون الأول لعام 2018 أغلقت الشركة 13 متجرا مقابل افتتاح متجرا جديدا فقط مما أدى إلى انخفاض مساحة البيع بنسبة 11.4 بالمائة في الربع الثاني من 2019.

وتوقعت الراجحي المالية، إغلاق الشركة من 3-5 متاجر أخرى في السنة المالية الحالية؛ مما سيؤدي إلى مزيد من الانكماش في إجمالي الإيرادات من تجارة التجزئة.

وأشارت شركة الأبحاث، إلى أنه بعد نتائج الربع الثاني تمت مراجعة السعر المستهدف لـ"صافولا" إلى 30 ريال للسهم من 27 ريالا في وقت سابق.

ورفعت الراجحي المالية، في مايو/ أيار الماضي، سعرها المستهدف لسهم مجموعة صافولا إلى 27 ريالاً، مقابل 25 ريالاً في السابق.

ووفقا لتقديرات الراجحي المالية، تراجع السعر المستهدف للشركة 4.61 بالمائة عن سعر السوق الحالي البالغ 31.45 ريال سعودي للسهم، لافتة إلى أنها لا تزال توصي بالحياد للسهم.

وأظهرت النتائج المالية للمجموعة تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 21.7 بالمائة على أساس سنوي؛ إلى نحو 110.2 مليون ريال، مقابل 140.7 مليون ريال بالربع المقابل من العام الماضي.

وأنهى السهم تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 1.4 بالمائة لمستوى 31.85 ريالا.

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