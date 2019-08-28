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قد تسبب ظاهرة الأمطار الحمضية... "الأرصاد": مصر ستتأثر بحرائق الأمازون

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قد تسبب ظاهرة الأمطار الحمضية... "الأرصاد": مصر ستتأثر بحرائق الأمازون قد تسبب ظاهرة الأمطار الحمضية... "الأرصاد": مصر ستتأثر بحرائق الأمازون

وأوضح عبد العال أنّه من المتوقع أن يبدأ فصل الخريف مبكرًا، مثلما حدث العام الماضي الذي شهد بداية كل الفصول مبكرًا.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" المصرية، أنّ هذا الأسبوع يشهد أيضا تكون شبورة مائية في فترة الصباح على أغلب الطرق، قرب المسطحات المائية والمزروعات.

وحذر عبد العال من التأثيرات السلبية لحرائق غابات الأمازون على المناخ في مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أنّها تمده بـ20% من نسبة الأكسجين في الكرة الأرضية، إضافة إلى انبعاث كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو من الغازات السامة.

وأوضح عبد العال أن ذلك كله قد يؤدي إلى حدوث ظاهرة الأمطار الحمضية، التي لها تأثيرات ضارة على الكائنات الحية، كما تؤثر أيضًا على تغير المناخ. 

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ ستتضرر من هذه الحرائق باعتبارها جزءًا من العالم، لكن هذا سيحدث على المدى البعيد، مشددًا على أهمية زيادة الرقعة الخضراء على المستويين المحلي والعالمي قدر الإمكان.

يذكر أن 6 ولايات في الأمازون بالبرازيل، طلبت مساعدة الجيش البرازيلي في مكافحة عدد قياسي من الحرائق، التي تستعر في الغابات المطيرة.

وتسبب الحرائق في إطلاق مناشدات دولية بسبب الدور المحوري لغابات الأمازون في التصدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.

SputnikNews

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