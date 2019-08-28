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مصر... زيادة عدد السكان 200 ألف في 90 يوما

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قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن عدد المصريين "وصل الآن إلى 99.2 مليون نسمة، وذلك بعد أن سجلت الساعة السكانية وصول عدد سكان إلى 99 مليون نسمة فى 12 يونيو/ حزيران الماضي".

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وكان معدل النمو السكاني قد بلغ 2.65% خلال عام 2017، منخفضا إلى 2.5% في عام 2018، فيما تستهدف خفضه إلى 2.1% بنهاية عام 2022.

وأعلن جهاز الإحصاء في دراسة حديثة، توقعاته حول عدد السكان بحلول عام 2032 ثم في عام 2052، حيث توقع الجهاز وصول عدد سكان مصر إلى 119.753 مليون نسمة عام 2030، ثم إلى 153.688 مليون نسمة في 2052.

وسجلت محافظة القاهرة أعلى المحافظات من حيث عدد السكان بـ 9 ملايين و871 ألف نسمة، تلاها، محافظة الجيزة بعدد سكان بلغ 9 ملايين نسمة، وفي المركز الثالث، جاءت محافظة الشرقية بـ 7.482 مليون نسمة.

يذكر أن الساعة السكانية، ترصد عدد سكان مصر بالداخل لحظيا بحسب أعداد المواليد والوفيات، التي تُسجل لحظة بلحظة عن طريق مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية بعد ميكنتها وربطها بالساعة السكانية في عام 2017

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