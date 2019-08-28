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أول تعليق من "فيسبوك" على فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر

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وأضاف بشأن اجتماع الشركة مع وزارة المالية المصرية الأسبوع الماضي، لمناقشة فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، إن الشركة ملتزمة باستمرار تقديم المزايا التكنولوجية لملايين من مستخدمي خدماتنا في . وذلك بحسب  الموقع الإلكتروني "مصراوي".

© Sputnik . Natalia Seliverstova

وكانت وزارة المالية المصرية قالت في بيان صحفي الأسبوع الماضي:

 إن وزير المالية اجتمع مع ممثلي شركة فيسبوك في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة فيسبوك من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى في هذا المجال.

وأشارت الوزارة إلى أنها بصدد الانتهاء قريبًا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وقالت الوزارة إنه سيكون هناك تنسيق وتعاون مع "فيسبوك" للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات، والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.

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