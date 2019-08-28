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العراق يكشف عن خط جديد لتصدير النفط الخام إلى تركيا

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وقال الغضبان، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الطاقة التركي فاتح دونماز عقب مباحثات بينهما في بغداد اليوم، "المباحثات كانت مفيدة وبناءة حيث استعرض الجانبان المواضيع والملفات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، ومنها مشروع منظومة أنابيب تصدير النفط العراقي الجديد ( كركوك- جيهان ) والذي وصل الى مراحل متقدمة من الإعداد الفني ومناقشة العطاءات ".

وأضاف الغضبان أن "هذا المشروع من ضمن الخطط والمشاريع التنفيذية للعام المقبل، فضلا عن مشروع خط أنبوب (الرميلة – العقبة) وهذه المشاريع الاستراتيجية المهمة تهدف الى إدامة تصدير النفط العراقي وتعدد منافذ التصدير".

© Photo / Information Office of the Iraqi Prime Minister

وأكد الغضبان أن "الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الجانبين لبحث المواضيع والقضايا، التي تقع ضمن أولويات العمل المشترك وتقديم التوصيات اللازمة من أجل المضي قدما في اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

من جهته، أشاد وزير الطاقة التركي فاتح دونماز بالعلاقات الثنائية وتطور حجم التبادل التجاري في مجالات عديدة إلى أكثر من 13 مليار دولار، مؤكداً رغبة التركية في رفع سقف التبادل لأكثر من 20 مليار دولار.

وقال إن "المباحثات مع الجانب العراقي كانت ودية ومثمرة ، وأن الوفد التقى برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان".

يذكر ان خط أنابيب كركوك- جيهان "القديم" تم بناؤه عام 1976 ويبلغ طوله 970 كيلومتر. ويصل ما بين مدينة كركوك بالعراق وميناء جيهان في تركيا ويعتبر أكبر خط تصدير نفط خام في العراق، وتبلغ السعة التصميمية للخط ما بين 500 ألف إلى 1.1 مليون برميل.

SputnikNews

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