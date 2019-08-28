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مخزونات النفط في الولايات المتحدة تتراجع 10 ملايين برميل

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مخزونات النفط في الولايات المتحدة تتراجع 10 ملايين برميل مخزونات النفط في الولايات المتحدة تتراجع 10 ملايين برميل

مباشر: تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بشكل حاد تجاوز توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، كما انخفضت مخزونات البنزين.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط بنحو 10 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب الجاري، لتصل إلى 427.8 مليون برميل.

وكان من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2.8 مليون برميل خلال تلك الفترة.

كما هبطت مخزونات البنزين بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.1 مليون برميل.

وبحلول الساعة 2:32 مساً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي "تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 2 بالمائة إلى 60.73 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.7 بالمائة إلى 56.41 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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