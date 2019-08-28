عملة الأرجنتين تتراجع 4% مع المخاوف السياسية والاقتصادية

مباشر: شهدت عملة الأرجنتين هبوطاً قوياً أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار مخاوف التخلف عن سداد الديون وبالتزامن مع زيارة صندوق النقد.

وتتزامن خسائر البيزو مع تواجد فريق صندوق النقد الدولي في "بوينس آيرس" ليقرر ما إذا كان سيصرف الشريحة التالية من صفقة القرض البالغة 57 مليار دولار أم لا.

وأجرى "فرنانديز" اجتماعاً مع وفد صندوق النقد قبل أن يصدر بياناً يوضح فيه أنه يتفق مع أهداف صفقة الصندوق مع بلاده، لكنه عاد ليؤكد أن الصندوق والحكومة الحالية تسببا في الأزمة الحالية وبالتالي مطالبين بإصلاح هذه "الكارثة الاجتماعية".

وكان فرنانديز ذكر أن الأرجنتين لن تستطيع سداد قرض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنه يرغب في إعادة التفاوض على شروط القرض.

وفي 11 أغسطس/آب الجاري، كشفت نتائج تمهيدية عن فوز المرشح اليساري ألبرتو فرنانديز على الرئيس الحالي موريسو ماكري في الانتخاباب الرئاسية المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفقدت العملة الأرجنتينية نحو 22 بالمائة من قيمتها منذ ذلك اليوم.

وبعد صدمة الأسواق من تزايد فرص فوز فرنانديز، أعلن ماكري في منتصف الشهر الجاري تخفيض الضرائب على الغذاء والدخل الشخصي إلى جانب زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، مما أثار مخاوف من أن الإدارة ستفقد أهدافها المالية.

وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع البيزو الأرجنتيني بنحو 4 بالمائة أمام الدولار إلى 58.514 بيزو بعد أن سجل مستوى 59.347 بيزو في وقت سابق من التعاملات.