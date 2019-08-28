تقرير: "جوجل" تنقل إنتاج الهواتف الذكية خارج الصين

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن شركة "جوجل تنقل إنتاج هاتفها الذكي "بكسل" من الصين إلى فيتنام، تزامناً مع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت صحيفة "ذا نيكي بيزنس ديلي" اليوم الأربعاء إن "جوجل" التابعة لـ"ألفابت" تنقل تلك الأعمال من الصين منذ بداية العام، حيث أنها تبني سلاسل توريد رخيصة في جنوب شرق آسيا.

وأضاف التقرير أن الشركة تخطط لنقل معظم إنتاج الهارد ووير خارج الصين، بما في ذلك هاتف "بكسل"، بالإضافة إلى إنتاج أجهزة المتحدث الذكي "جوجل هووم".

وتستهدف "جوجل" في العام الجاري نقل نحو 8 ملايين إلى 10 ملايين جهاز ذكي، وهو ضعف مستويات العام الماضي.

وأكدت الصحيفة أن ذلك يجعل من فيتنام جزء رئيسي من حملة "جوجل" للنمو في سوق الهواتف الذكية.

كما أكد التقرير أن "جوجل" ستنقل بعض منتجات هاتف "بكسل 3إيه" إلى فيتنام قبل نهاية العام الجاري.

أما فيما يتعلق بإنتاج المتحدث الذكي، فجزء منه سيتم نقله إلى تايلاند، أما المنتجات الجديدة والإنتاج الداخلي للهارد ووير سيبقى كما هو في الصين.