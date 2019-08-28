الحصان: استثمارات الأجانب بالأسهم السعودية تتخطى 150 مليار ريال

الرياض ـ مباشر: قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، إن قيمة التدفقات الأجنبية على الأسهم السعودية، والتي جرت يوم أمس مع المرحلة الثانية والنهائية من الترقية على مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة بلغت 25 مليار ريال.

وأضاف خالد الحصان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن حجم ملكية المستثمرين الأجانب من المؤهلين والمستثمرين الاستراتيجيين، بسوق الأسهم السعودية، تتخطى 150 مليار ريال.

وأشار إلى أن هذه الـ 150 مليار ريال منها 100 مليار ريال للمستثمرين المؤهلين، والتي تأتي بواقع 60 مليار ريال من مستثمرين غير نشطين يتبعون المؤشرات، و40 مليار ريال من مستثمرين نشطين.

كما أوضح أن نسبة ملكية الأجانب في إجمالي الأسهم السعودية، بلغت حتى إغلاق جلسة أمس حوالي 8 بالمائة، متوقعاً زيادة هذه النسبة إلى 10 بالمائة نهاية العام الحالي، بعد إتمام المرحلة المقبلة من الترقية على مؤشر "فوتسي راسل".

ونوه الحصان إلى أن قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية، منذ بداية العام الحالي بلغت 200 مليار ريال.

وتوقع أن تحمل المرحلة المقبلة من الترقية على "فوتسي راسل" للأسوق الناشئة، والتي تبقى منها 50 بالمائة حوالي 10 إلى 12 مليار ريال من التدفقات الأجنبية على الأسهم السعودية.

كما توقع، المدير التنفيذي لـ "تداول" إدراج المزيد من الشركات في سوق الأسهم السعودية، حسب جاهزية ملفات الطلبات المقدمة، لتداول أو لهيئة السوق المالية، في النصف الثاني من العام الحالي، أو في النصف الأول من العام المقبل.

وأكد أهمية التركيز على نوعية الشركات المدرجة وليس عددها، فقد رأينا في العام الحالي إدراج شركة في قطاع التعليم للمرة الأولى وشركة جديدة في قطاع الخدمات.

وجدد التأكيد على جاهزية شركة السوق المالية السعودية "تداول" لاستقبال طرح أرامكو عند اتخاذ القرار بذلك من الجهة المصدرة لهذا الطرح وهي صاحبة القرار فيه.

وقال الحصان أمس الثلاثاء إن إتمام انضمام السوق السعودية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة- "إم.إس.سي.إي"، يشكل إنجاز تاريخي للسوق.

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