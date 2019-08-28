الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع انعكاس منحنى عائد السندات

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم الأربعاء، مع تزايد مخاوف الركود الاقتصادي بعد انعكاس منحنى عائد السندات.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا خسائر البورصة الأمريكية، كما تراجع سهم "ميكروسوفت" بنحو 1.4 بالمائة ليكون أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي "داو جونز".

وتحول الفارق بين عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات وبين التي يحين استحقاقها بعد عامين إلى النطاق السالب بأكثر من 6 نقاط أساس مما يزيد من مخاوف حدوث ركود في أكبر اقتصاد حول العالم.

ويُنظر لانقلاب منحنى العائد على نطاق واسع على أنه مؤشر لحدوث ركود اقتصادي كونه انعكس قبل كل مرحلة ركود منذ الأزمة العالمية.

كما تسيطر حالة عدم اليقين التجاري على تعاملات المستثمرين مع اقتراب دخول التعريفات المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

وكانت الأسهم الأمريكية شهدت جلسة متقلبة بالأمس لينهي "داو جونز" على انخفاض بنحو 120 نقطة مع مخاوف الركود الاقتصادي.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4 بالمائة ما يعادل 103 نقاط ليصل إلى 25673.9 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 2857.2 نقطة، فيما انخفض "ناسداك" بنسبة تزيد عن 0.5 بالمائة إلى 7783.5 نقطة.

وخلال الفترة نفسها، زاد المؤشر الرئيسي الذي يتبع أداء الدولار أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.153.