محلل: اتهامات "الانتقالي" لحزب الإصلاح "مماحكات" وتبرير للخروج عن السلطة الشرعية

وأشار المخلافي، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن "الحكومة أعادت الأمور إلى نصابها في شبوة وأبين"، موضحا أنه "إذا لم يلتزم المجلس الانتقالي بوقف إطلاق النار والانسحاب من مؤسسات الدولة ومن المعسكرات التي قام بالسيطرة عليها في عدن ستكون هناك خطوة من قبل الحكومة لإعادة بسط سلطتها على عدن وبقيت المحافظات".

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واعتبر أن اتهامات المجلس الانتقالي لحزب الإصلاح بأنها "مماحكات من قبيل اختلاق الأعذار وتبرير تصرفات خارجة عن السلطة الشرعية"، مبينا أن "حزب الإصلاح قام بتأييد الشرعية وجزء منها ولا يجوز أن تفضي تلك الاتهامات بالسيطرة على مؤسسات الدولة أو تعطيل سلطة الدولة في مناطق سيطرة الشرعية".

وأوضح أنه "توجد إشكاليات متراكمة في اليمن منذ سنوات طويلة بما فيها القضية الجنوبية وكان قد وضعت لها حلول ناجعة في مؤتمر الحوار الوطني وبالتالي إذا كانت هناك أي خلافات فيجب أن تذهب مكونات الشرعية للحوار لا أن تقوم بأعمال عسكرية ضد سلطة الدولة".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، قد نفى أن تكون قوات الحكومة اليمنية قد سيطرت على مدينة عدن ومحافظة أبين، مؤكدا بدء عملية عسكرية عند الساعة الثالثة عصرا لاستعادة المحافظات التي سيطرت عليها ماوصفها "البؤر الإرهابية".

وقال نزار هيثم، الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، إن "من هرب لن يعود منتصرا، وبعض الأفراد للأسف في حالة استعداد نفسي لتصديق كثير من الأخبار والأقاويل التي يسمعونها ونؤكد أنها غير صحيحة".