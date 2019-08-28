البحرين... السجن لـ9 أشخاص متهمين بممارسة وتمويل أنشطة إرهابية

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، تصريحات بأن "المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم الأربعاء، على تسعة متهمين في وقائع تسلم و نقل وتسليم أموال خصصت دعما وتمويلا لجماعات إرهابية، بغرض ممارسة أنشطتهم الإرهابية والترويج لأعمال تكون جريمة تنفيذ لغرض إرهابي"

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وأضاف أن النيابة وجهت النيابة للمحكوم عليهم تهم "إخفاء متهمين في جنايات عقوبتها السجن"، مشيرا إلى أنه تمت "معاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ست سنوات والغرامة بمبلغ مائة ألف دينار، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة سنة والغرامة بمبلغ ألفين دينار لكلاً منهم ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالحبس لمدة سنتين ومعاقبة المتهم التاسع بالحبس لمدة ثلاثة أشهر".

وذكرت وكالة "بنا" أنه "ورودت معلومات مفادها قيام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الأول وتكليفه بإدارة حساب أحرار دمستان عبر تطبيقي "إنستغرام" و"تويتر"، وأن يتولى نشر صور الأعمال الإرهابية و التخريبية والاعتداء على قوات الأمن بمملكة البحرين عبر ذلك الحساب، وقد قام المتهم الأول بتنفيذ ذلك فعلا".

وأضافت أن "المتهم الثاني قام بتكليف المتهم الأول باستلام مبالغ مالية من مواقع معينة ونقلها لمواقع أخرى، حتى تتمكن باقي العناصر الإرهابية التابعة لتيار الوفاء الإسلامي و التابعة لتنظيم 14 فبراير/ شباط، من استلام تلك المبالغ المالية من أجل الإنفاق على العمليات الإرهابية وتنفيذها، وقد قام المتهم الأول بتنفيذ هذا التكليف".

وتابعت "كما قام المتهم الأول بإيواء المتهمين من الخامس حتى التاسع، كما دلت المعلومات إلى قيام المتهمان الثالث والرابع بإدارة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التحريض على أعمال الشغب والتخريب بالمملكة، والقيام بالتواصل مع الجماعات الإرهابية خارج البحرين وتلقي التكليفات بقصد إشاعة الفوضى في البلاد تنفيذاً لأغراض إرهابية".