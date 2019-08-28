معتقلو حراك الريف يطالبون بإسقاط الجنسية المغربية
وأوضح المعتقل في رسالة له من السجن المحلي بطنجة "هذه الخطوة تأتي تماشياً مع صرخة إخواننا المعتقلين من داخل أسوار سجون الدولة المغربية، وبعدما سبق لي شخصيا أن بادرت إلى المطالبة بإسقاط الجنسية المغربية بعد الأحكام المجحفة والظالمة الصادرة في حقي وحق رفاقي من معتقلي الحراك الشعبي المسالم بالرّيف"، وفق صحيفة "هسبريس" المغربية.
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هذا وتفاعلت مجموعة من الشخصيات الثقافية والحقوقية مع تخلي ناصر الزفزافي، زعيم حراك الحسيمة، رفقة معتقلين آخرين عن جنسيتهم المغربية وعقد بيعة الملك محمد السادس بكثير من الحنق والاستياء، معتبرين أن ما أقدم عليه المعتقلون من شأنه تأزيم أفق تسوية ملف ”حراك الريف”فيما يراه استفزازا للدولة والملك.