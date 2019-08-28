إعلام: إسرائيل ترفض عرض "الانتقام المحدود" من "حزب الله"

زعم الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، صباح اليوم، الثلاثاء، أن إسرائيل رفضت رفضا قاطعا اقتراحا مقدما من "حزب الله"، يقضي بالرد بشكل محدود لإغلاق ملف سقوط الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين، اللتان سقطتا في الضاحية الجنوبية من بيروت قبل عدة أيام.

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وادعى الموقع العبري أن عرض حزب الله اللبناني جاء عبر وسطاء سريين أو قنوات سرية، بهدف إغلاق صفحة هاتين الطائرتين المسيرتين اللتان سقطتا في الضاحية، ليلة السبت/الأحد الماضي، وكذلك الغارة التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على مدينة عقربا السورية.

ورأى الموقع الإلكتروني نقلا عن مصادر أدعى أنها مصادر عسكرية واستخباراتية أن إسرائيل ردت على عرض حزب الله اللبناني، والخاص بتفادي عمل عسكري كبير، بأن تل أبيب سترد على أي هجوم يشنه حزب الله، بغض النظر عن الهدف الذي يطاله، سواء أكان محدوداً أم لا، أو كونه هدفا عسكريا أو مدنيا.

وأضاف الموقع الإلكتروني العبري بأن سلاح الجو الإسرائيلي يتواجد على مدار الساعة في المجال الجوي اللبناني، لدرء أي هجوم من حزب الله، وهو ما يعني أن رد الفعل الإسرائيلي سيكون قويا في حال إقدام الحزب اللبناني على أي عمل داخل إسرائيل.

وحذر الموقع العبري حزب الله من سلاح الجو الإسرائيلي سيستهدف لبنان، دون تحديد وجهة الأهداف اللبنانية، وبأنه في الوقت الذي يهدد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بالرد القوي داخل إسرائيل، فإنه لم يقم بأي عمل منذ ليلة السبت/الأحد الماضي، حينما أغارت طائرتين مسيرتين إسرائيليتين على الجنوب اللبناني، الأولى كانت للاستطلاع والثانية كانت تحمل مواد متفجرة.

وتوقع الموقع الإلكتروني الإسرائيلي بأن حزب الله سيقوم بالرد على الغارة الإسرائيلية قبيل إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي رقم 22، والمقررة في السابع عشر من الشهر المقبل، بهدف إرباك حسابات المنافسين.