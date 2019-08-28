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محدث.. النفط يعزز مكاسبه لـ2% قبيل بيانات المخزونات الأمريكية

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محدث.. النفط يعزز مكاسبه لـ2% قبيل بيانات المخزونات الأمريكية محدث.. النفط يعزز مكاسبه لـ2% قبيل بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: عززت النفط من مكاسبها لأكثر من 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات حدوث تراجع حاد في المخزونات الأمريكية من الخام.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم البيانات الرسمية بشأن المخزونات والإنتاج عن الأسبوع الماضي.

وكان معهد البترول الأمريكي أعلن أمس تراجع حاد في المخزونات من الخام خلال الأسبوع الماضي وذلك بمقدار 11.1 مليون برميل، في حين أن التوقعات كانت أشارت إلى أن المخزونات الأمريكية ستنخفض بمقدار 2 مليون برميل.

وتراجع المخزونات يشير إلى صحة الطلب على الخام، وتجاهل المستثمرون مخاوف ركود الاقتصاد وإقبالهم على شراء النفط.

وكانت انتشرت في الأيام القليلة الماضية مخاوف ركود الاقتصاد العالمي، مع تصعيد الولايات المتحدة والصين نزاعهم التجاري، عبر إعلان عزمهم على زيادة التعريفات الجمركية.

وبحلول الساعة 1:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.8 بالمائة إلى 60.58 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.3 بالمائة مُسجلاً 56.19 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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