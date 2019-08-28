ترامب: نتلقى نصائح ممن فشلوا في حل الأزمة مع الصين

من: سالي إسماعيل

مباشر: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن موقف الولايات المتحدة مع الصين يسير بشكل جيد، في تعليق يتزامن مع ترقب الأسواق تطورات الأوضاع التجارية.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنه من الممتع للغاية أن تقرأ وترى كل هذه النصائح المجانية والمثيرة بشأن الصين من أشخاص حاولوا التعامل مع هذا الموقف وفشلوا فشلاً ذريعاً.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة في موقف جيد للغاية مع الصين.

وكان رئيس الولايات المتحدة عبر وقت سابق من هذا الأسبوع عن رغبة الصين في العودة لطاولة المفاوضات لكن الأخيرة أنكرت ذلك تماماً نافية التواصل مع الجانب الأمريكي.

وشهد نهاية الأسبوع الماضي تصعيداً قوياً في الاحتكاكات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم وسط فرض تعريفات انتقامية متبادلة بين واشنطن وبكين.