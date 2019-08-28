وكالة: أرامكو للتجارة تبيع أول شحنة من خام غرب تكساس

الرياض ـ مباشر: قالت مصادر مطلعة إن شركة أرامكو السعودية للتجارة باعت أول شحنة لها على الإطلاق من خام غرب تكساس الخفيف لشركة تكرير من كوريا الجنوبية.

وأوضحت المصادر، وفقا لما نقلته "رويترز" اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تعمل فيه الشركة التابعة لأرامكو على توسعة تعاملاتها المتعلقة بالنفط الأمريكي بهدف تعزيز حجم تجارتها.

وأشارت إلى أن الذراع التجارية لـ"أرامكو" تشتري الخام الأمريكي من مصفاة موتيفا في تكساس لإعادة بيعه في آسيا.

وقالت إن أرامكو للتجارة ترسل شحنات من النفط الأمريكي، بما في ذلك خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند وخام إيجل فورد المكثف وخام مارس العالي الكبريت، إلى شركات تكرير في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والإمارات منذ العام الماضي.

وذكرت المصادر، بحسب الوكالة أن الشركة وسعت قائمة خياراتها من الخامات الأمريكية في وقت سابق هذا الشهر وحملت أول شحنة لها من خام غرب تكساس الخفيف حجمها مليون برميل.

وتابعت: "من المتوقع أن تصل الشحنة إلى مصفاة‭‭‭ ‬‬‬مملوكة لهيونداي أويل بنك في دايسان في أكتوبر / تشرين الأول المقبل".

وقالت المصادر إن الشركة تستعين بخبرات موتيفا في تأمين مصادر النفط الأمريكي وتسعيره لتعزيز حجم تجارتها.

وأضافت المصادر أن أرامكو للتجارة تشتري في المقابل خام البصرة العراقي لموتيفا عندما تكون الأوضاع في السوق مواتية.

وقالت مصادر تجارية، وفقا لما نقلته الوكالة إن أرامكو للتجارة زادت مبيعات المكثفات بشكل خاص لشركات التكرير في كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة بعد أن توقفت تلك الشركات عن استيراد لقيم البتروكيماويات من إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

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