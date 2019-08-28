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المفوضية الأوروبية تطالب بريطانيا بتقديم اقتراح سريع للبريكست

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المفوضية الأوروبية تطالب بريطانيا بتقديم اقتراح سريع للبريكست المفوضية الأوروبية تطالب بريطانيا بتقديم اقتراح سريع للبريكست

مباشر: قالت المفوضية الأوروبية إنها تريد رؤية اقتراح محدد من جانب بريطانيا لحل مأزق البريكست في أقرب وقت ممكن.

وطالبت حكومة بوريس جونسون ملكة بريطانيا اليوم بتعليق أعمال البرلمان بدءًاا من منتصف الشهر المقبل وحتى 14 أكتوبر، في مسعى لتقليص الوقت المتاح للبرلمان لوقف احتمالات البريكست بدون صفقة.

ويهدف جونسون تعليق أعمال البرلمان من 11 سبتمبر/آيلول وحتى خطاب الملكة إليزابيث في 14 أكتوبر/تشرين الأول لافتتاح جلسات البرلمان الجديد.

وهناك مخاوف من أن تتسبب تلك الخطوة في إعاقة تمرير أي قوانين يمكنها أن تمنع بوريس جونسون من الخروج ببريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين المقبل.

وفي الأسبوع الماضي اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قيام بريطانيا بتقديم حل لمسألة الحدود الأيرلندية في غضون 30 يوماً.

وقال المتحدث باسم المفوضية في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء "أنا لست على علم بمسألة الموعد النهائي الـ30 يوماً..بالنسبة لنا كلما كان الأمر مبكراً كلما كان أفضل لأن فرضية العمل الخاصة بنا هي إتمام البريكست في 31 أكتوبر/تشرين الأول".

مباشر (اقتصاد)

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