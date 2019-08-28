القياديات تعود بالمؤشر السعودي للمنطقة الحمراء.. والموازي يواصل الارتفاع

الرياض – مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع؛ وسط خسائر 12 قطاعاً، بقيداة القطاعات الكبرى، ليعود السوق للخسائر بعد ارتفاعه لجلستين.

وتراجع المؤشر بنحو 1.4 بالمائة بختام التعاملات، ليغلق عند مستوى 8171.17 نقطة، بعد خسائر 114.37 نقطة.

وشهد سوق الأسهم السعودية- تداول، بعد إغلاق جلسة الثلاثاء، بدء تنفيذ المرحلة الثانية والنهائية من الترقية بمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة.

وانخفضت السيولة بتعاملات اليوم لمستوى 4.64 مليار ريال، مقابل السيولة بجلسة الثلاثاء والتي بلغت 28.62 مليار ريال والتي جاءت بالتزامن مع تنفيذ المرحلة الثانية للإدراج في "إم إس سي آي" ودخول التدفقات عبر الصناديق التابعة.

وانخفضت كميات الأسهم المتداول عليها لـ 167.14 مليون سهم، مقابل 766.04 مليون سهم بتعاملات الثلاثاء.

وقال معهد التمويل الدولي، في تقرير اطلع "مباشر" عليه اليوم الأربعاء، إن شهية المستثمرين للأسهم السعودية ارتفعت مرة أخرى في شهر أغسطس/ آب قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الترقية ضمن مؤشر إم إس سي آي (مورجان ستانلي سابقاً) للأسواق الناشئة.

وأضاف التقرير، أنه في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام تجاوزت تدفقات الأسهم الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية الهند، وهذا أمر لافت بالنظر إلى اقتصاد المملكة مقارنة بـحجم الهند والصين.

وتأثر المؤشر بتعاملات اليوم بخسائر 12 قطاعا، وكان على رأسها تجزئة الأغذية بنسبة 4.1 بالمائة.

وضغطت القطاعات القيادية على المؤشر، وكان بمقدمتها الاتصالات بنسبة 3.1 بالمائة، والبنوك الأعلى وزنا بخسائر 1.8 بالمائة، ثم المواد الأساسية بنحو 1.1 بالمائة.

وفي المقابل، كان قطاع السلع طويلة الأجل أبرز القطاعات المرتفعة بختام الجلسة بنسبة 1.95 بالمائة، يليه التأمين بنحو 1.9 بالمائة.

وتصدر سهم "أسواق العثيم" خسائر 81 ورقة مالية بالختام بنحو 4.6 بالمائة، وتصدر سهم "مجموعة السريع" ارتفاعات 97 سهما بـ 9 بالمائة.

وكان سهم "الراجحي" الأنشط بالسيولة داخل السوق الرسمي بقيمة 596.74 مليون ريال، فيما كان "المراكز" الأبرز بالكميات بعد صفقة خاصة ليسجل تداولات على 19.7 مليون سهم.

وعلى مستوى السوق الموازي- نمو، فقد واصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي؛ بارتفاع 0.44 بالختام، ليغلق بمستوى 4016.82 نقطة، رابحا 17.72 نقطة.

وتراجعت تداولات الموازي؛ بتسجيل سيولة قيمتها 763.14 ألف ريال، مقابل 2.18 مليون ريال بالجلسة الماضية، من خلال التداول على 34.25 ألف سهم، مقابل 35.08 ألف سهم بجلسة الثلاثاء.

ودعم الموازي مكاسب كل من "بحر العرب" و"ثوب الأصيل" بنسبة 4.99 بالمائة و1.2 بالمائة على التوالي، رغم تراجع "الكثيري" 6.2 بالمائة.

وسيطر "ثوب الأصيل" على السيولة في الموازي بقيمة 373.98 ألف ريال، فيما استحوذ "ريدان" على الكميات بـ 12.62 ألف سهم.

ونجح سوق الأسهم السعودية في التحول للمنطقة الخضراء، بنهاية جلسة أمس الثلاثاء، بعد أداء سلبي خلال الجلسة، وسط ارتفاع السيولة إلى مستويات قياسية، في ظل استعداد السوق لبدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر "إم إس سي آي".

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