"الإنماء طوكيو" توقع عقداً مع "الماروز للخدمات التأمينية" لمدة عام

الرياض- مباشر: أعلنت شركة "الإنماء طوكيو مارين" عن توقيع عقد وكالة مع شركة الماروز للخدمات التأمينية لمدة عام.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، إنه تم توقيع عقد وكالة تأمينية غير حصرية بين شركة الإنماء طوكيو مارين وشركة الماروز للخدمات التأمينية (وكلاء تأمين).

وأوضحت الشركة في البيان، أن قيمة العقد هي النسبة المئوية من الأقساط المحصلة من خلال الوكيل من العملاء بكل نوع من أنواع التأمين.

وأوضح البيان أنه بموجب هذه الإتفاقية يقوم الوكيل شركة الماروز للخدمات التأمينية (وكلاء تأمين) بأعمال الوكالة التأمينية كوكيل غير حصري للقيام بتسويق وبيع وثائق التأمين التجارية والفردية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية بين شركة الإنماء طوكيو مارين والعملاء في جميع فروعها.

وتتوقع الشركة مردوداً وأثراً مالياً إيجابياً يعود على القوائم المالية للشركة في الفترة القادمة.

كانت الشركة أعلنت في مارس / آذار الماضي عن تجديدها اتفاقية تأمينات عامة مع مجموعة شركات الجميح،في نهاية فبراير 2019، وذلك مقابل 51 مليون ريال.

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