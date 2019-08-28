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إعلان إلحاقي من شركة الغاز والتصنيع الأهلية بخصوص استلامها لائحة دعوى أقامها المدعي العام بالنيابة العامة ضد الشركة بخصوص حادث انفجار صهريج الغاز

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إعلان إلحاقي من شركة الغاز والتصنيع الأهلية بخصوص استلامها لائحة دعوى أقامها المدعي العام بالنيابة العامة ضد الشركة بخصوص حادث انفجار صهريج الغاز إعلان إلحاقي من شركة الغاز والتصنيع الأهلية بخصوص استلامها لائحة دعوى أقامها المدعي العام بالنيابة العامة ضد الشركة بخصوص حادث انفجار صهريج الغاز
بند توضيح مقدمة بخصوص الدعوى المقامة من المدعي العام بالنيابة العامة ضد الشركة واخرون بشأن حادث انفجار الغاز المتسرب من ناقلة الغاز بتاريخ 16-12-1433ه التي صدر فيها حكم ابتدائي تضمن رد الدعوى. تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-10-10 الموافق 2019-06-13 التغير الحاصل على التطوير تم حضور ممثل الشركة للجلسة اليوم الاربعاء 28-08-2019 الموافق 27-12-1440هـ التي عقدت امام الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة العامة بالرياض بحضور أطراف القضية لاستكمال استيفاء الجواب عن الملاحظات الواردة من محكمة الاستئناف على الحكم الصادر من هذه الدائرة ، وبعد استيفاء الجواب، قررت الدائرة بعث القضية لمحكمة الاستئناف كالمتبع. وسيتم الإعلان لاحقا في حال وجود تطورات جوهرية تخص القضية. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد

مباشر (اقتصاد)

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