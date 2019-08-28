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الحكومة اليمنية: استعادة السيطرة على مدينة عدن انتصار لجميع أبناء اليمن

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الحكومة اليمنية: استعادة السيطرة على مدينة عدن انتصار لجميع أبناء اليمن الحكومة اليمنية: استعادة السيطرة على مدينة عدن انتصار لجميع أبناء اليمن

وقال عبد الملك، في تغريدة على "تويتر"، "يدنا ممدودة وقلوبنا مفتوحة، وجهنا بحزم بحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أمن الناس ومنع أي شكل من أشكال الفوضى".

وتابع "الوطن يتسع للجميع في ظل الأمن والاستقرار والحوار البناء تحت سيادة الدولة والقانون".

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن القوات الحكومية استعادة السيطرة على مطار عدن  من قبضة القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

كما وجهت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الأربعاء، تحذيرا لأهالي مدينة عدن، وذلك بعد سيطرة قوات على المطار.

وطالبت وزارة الداخلية اليمنية أهالي عدن بالبقاء بعيدا عن مواقع المعسكرات والمواجهات حفاظا على أرواحهم.

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