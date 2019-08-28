أخبار عاجلة

مبيعات التجزئة بألمانيا تُسجل أكبر تراجع في 2019 -
"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان -
قضاة سابقون يكشفون الهدف الحقيقي لمحاكمة البشير -
الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي -
8 الصبح – د. طارق الياس يوضح مفهوم الاستحواذ العاطفي -
بعد إلغاء إجازات الجنود... قرار إسرائيلي مفاجئ على خلفية التوتر مع "حزب الله" -
إدلب.. "الهيئة" تقطع الاتصالات -
استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس -
ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017 -
"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

"الكويت في 400 عام"... هدية للشيخ صباح الأحمد

Google+ Print

وذكرت وكالة "كونا" أن الشيخة انتصار سالم أهدت أمير الكويت كتابا حمل عنوان "الكويت في 400 عام".

© REUTERS / HANDOUT

يشار إلى أن أمير الكويت، استقبل في قصر بيان صباح اليوم الأربعاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود والوفد المرافق له.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، نقل الوفد إلى أمير الكويت رسالة شفوية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تضمنتا خالص تهانيه بتعافي سموه رعاه الله من العارض الصحي، سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من الشهر الجاري، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض، في حين لم يظهر الشيخ صباح بعد تعافيه في أي مناسبة أو وسيلة إعلام.

​​وأطلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من التحذيرات، من بعض التقارير الإعلامية التي وصفوها ببث الإشاعات المغرضة حول صحة أمير الكويت.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
غزة... استعدادات للمشاركة في جمعة "الوفاء للشهداء" بمسيرات العودة

غزة... استعدادات للمشاركة في جمعة "الوفاء للشهداء" بمسيرات العودة

وزير لبناني: لم نبلغ بأن الناقلة الإيرانية أدريان داريا في طريقها إلينا

وزير لبناني: لم نبلغ بأن الناقلة الإيرانية أدريان داريا في طريقها إلينا

قضاة سابقون يكشفون الهدف الحقيقي لمحاكمة البشير

قضاة سابقون يكشفون الهدف الحقيقي لمحاكمة البشير

بعد إلغاء إجازات الجنود... قرار إسرائيلي مفاجئ على خلفية التوتر مع "حزب الله"

بعد إلغاء إجازات الجنود... قرار إسرائيلي مفاجئ على خلفية التوتر مع "حزب الله"