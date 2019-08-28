جنوب اليمن يشتعل... الانتقالي الجنوبي يهدد القوات الحكومية بشن عملية عسكرية

وقال نزار هيثم، الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، إن "من هرب لن يعود منتصرا، وبعض الأفراد للأسف في حالة استعداد نفسي لتصديق كثير من الأخبار والأقاويل التي يسمعونها ونؤكد أنها غير صحيحة".

وأضاف: "خلاياهم التائهة تحركت بأوامر قيادات الاٍرهاب وتم التعامل معها بزنجبار وفي عدن وتم استعادة السيطرة على نقطة العلم وبالقرب من المطار، وقواتنا تواجه الاٍرهاب في شقرة والعرقوب وفي أي مكان، قيادتنا قرارها واضح وسترد بحزم على كل تحركات البلاطجة والمليشيات الإرهابية".

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أعلن في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على مطار عدن من القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال الإرياني، في تغريدة على "تويتر": "دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار".

وقررت وزارة الداخلية اليمنية منع تجول المجموعات المسلحة في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي أبين ولحج، ووجهت أجهزتها بحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة بالتنسيق الكامل مع قوات الجيش.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، دعت الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، من وصفتهم بـ"المغرر بهم من المقاتلين في صفوف التمرد (في إشارة للمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المتحالفة معه)، إلى إلقاء السلاح والتوقف عن تهديد الأمن".

ودعا البيان "قيادات المجلس الانتقالي المستمرين بالتحريض وتهديد الأمن والسكينة، إلى الاحتكام للعقل والمسؤولية، والتخلي عن سلاحها والانسحاب من المؤسسات التي تحتلها وعن كل ما يعكر صفو الأمن، والحفاظ على وحدة الصف الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية".