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كوريا الجنوبية تستدعي سفيرها باليابان مع تصاعد الأزمة الدبلوماسية

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كوريا الجنوبية تستدعي سفيرها باليابان مع تصاعد الأزمة الدبلوماسية كوريا الجنوبية تستدعي سفيرها باليابان مع تصاعد الأزمة الدبلوماسية

مباشر: قامت كوريا الجنوبية باستدعاء سفيرها في اليابان اليوم الأربعاء، وسط تعميق للخلافات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها كوريا الجنوبية كتعبير عن احتجاجها لقيام اليابان بشطبها مما يسمى بالقائمة البيضاء والتي تضم الشركاء التجاريين المفضليين في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويبدأ اليوم سريان القرار الياباني، والذي من شأنه زيادة الإجراءات الكتابية والموافقات إضافة لعمليات التفتيش على بعض المصدرين اليابانيين.

ودفع القرار الياباني كوريا الجنوبية إلى إسقاط طوكيو من قائمتها التجارية المفضلة ووقف اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وقال نائب مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية "كيم هيون تشونج" في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "رويترز" إنه يأسف لدخول قرار اليابان حيز التنفيذ.

وتابع: سول قد تعيد النظر في قرارها بشأن إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية إذا قامت طوكيو بتصحيح إجراءاتها غير العادلة.

وأضاف أنه يريد التأكيد على أن الكرة الآن في ملعب اليابان.

مباشر (اقتصاد)

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