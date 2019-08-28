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تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن توقيع عقد مع شركة الماروز للخدمات التأمينية (وكلاء تأمين).

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تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن توقيع عقد مع شركة الماروز للخدمات التأمينية (وكلاء تأمين). تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن توقيع عقد مع شركة الماروز للخدمات التأمينية (وكلاء تأمين).
بند توضيح مقدمة إعلان شركة الإنماء طوكيو مارين عن توقيع عقد وكالة مع شركة الماروز للخدمات التأمينية (وكلاء تأمين). تاريخ اعلان الترسية 1440-12-27 الموافق 2019-08-28 موضوع العقد تم توقيع عقد وكالة تأمينية غير حصرية بين شركة الإنماء طوكيو مارين وشركة الماروز للخدمات التأمينية (وكلاء تأمين). تاريخ توقيع العقد 1440-12-27 الموافق 2019-08-28 قيمة العقد هي النسبة المئوية من الأقساط المحصلة من خلال الوكيل من العملاء بكل نوع من أنواع التأمين. تفاصيل العقد بموجب هذه الإتفاقية يقوم الوكيل شركة الماروز للخدمات التأمينية (وكلاء تأمين) بأعمال الوكالة التأمينية كوكيل غير حصري للقيام بتسويق وبيع وثائق التأمين التجارية والفردية في كافة مناطق المملكة العربية بين شركة الإنماء طوكيو مارين والعملاء في جميع فروعها. مده العقد سنة ميلادية واحدة اعتباراً من 28/08/2019 وتنتهي في تاريخ 27/08/2020، وقد قام الوكيل بالحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على العمل بهذه الإتفاقية بتاريخ 25/11/1440هـ الموافق 28/07/2019م الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها تتوقع الشركة مردوداً وأثراً مالياً إيجابياً يعود على القوائم المالية للشركة. أطراف ذات علاقة لايوجد أطراف ذو علاقة.c

مباشر (اقتصاد)

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