مسح.. 19 مليار دولار تجارة السعودية عربياً.. والإمارات تقتنص 46%

>> 135.5 مليون دولار فائضا تجاريا بالنصف الأول من 2019

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: أظهرت إحصائية لـ"مباشر" تسجيل المملكة العربية السعودية فائضا بالتبادل التجاري مع الدول العربية خلال النصف الأول من عام 2019 على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض حجم الصادرات.

وحققت السعودية فائضا تجاريا مع الدول العربية بقيمة 508 ملايين ريال (135.47 مليون دولار) خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2019، مقابل فائضا تجاري بقيمة 1.36 مليار ريال (362.53 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع نسبته 62.6 بالمائة.

وأظهرت حسابات "مباشر"، انخفاض حجم التبادل بين المملكة والدول العربية بنحو 4.7 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بما يعادل 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار).

وبلغت قيمة تجارة المملكة العربية السعودية السلعية مع الدول العربية 71.67 مليار ريال (19.11 مليار دولار) في النصف الأول من 2019، مقابل 75.17 مليار ريال (مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكان لدول الإمارات العربية المتحدة نصيب الأسد من التبادل التجاري للسعودية عربيا في النصف الأول من العام الجاري؛ باستحواذها على 45.74 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة على المستوى العربي، وذلك بقيمة تبلغ 32.78 مليار ريال (8.74 مليار دولار).

9.6 مليار دولار صادرات للدول العربية

ووصلت قيمة صادرات السعودية غير البترولية للدول العربية في النصف الأول من العام الجاري إلى 36.09 مليار ريال (9.62 مليار دولار)، مقارنة بقيمتها البالغة 38.27 مليار ريال (10.2 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2018.

وتراجعت قيمة صادرات المملكة للدول العربية بنحو 5.7 بالمائة خلال تلك الفترة على أساس سنوي، بما يعادل 2.18 مليار ريال (580.1 مليون دولار).

وكان أغلب صادرات السعودية بالنصف الأول من العام الجاري للدول العربية موجهة للإمارات بقيمة 13.91 مليار ريال (3.71 مليار دولار)، يليها مصر بـ 3.68 مليار ريال (980.96 مليون دولار)، والكويت حلت ثالثة بـ 3.49 مليار ريال (931.95 مليون دولار).

انخفاض الواردات 3.6%

وقلصت المملكة العربية السعودية فاتورة وارداتها من الدول العربية بنحو 3.6 بالمائة أو ما يعادل 1.32 مليار ريال (353 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2019 على أساس سنوي، وفقا لحسابات "معلومات مباشر".

وانخفضت واردات المملكة من الدول العربية إلى 35.58 مليار ريال (9.49 مليار دولار) بالنصف الأول من العام الحالي، مقابل واردات بلغت قيمتها 36.91 مليار ريال (9.84 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2018.

وكانت الإمارات المورد الأول للسعودية عربيا بالسلع خلال النصف الأول من العام 2019؛ بواقع 18.87 مليار ريال (5.03 مليار دولار)، وإن شهدت انخفاضا بنسبة 18.9 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

الربع الثاني

وأظهرت حسابات "مباشر"، تراجع حجم التجارة بين السعودية والدول العربية في الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 10 بالمائة على أساس سنوي.

وبلغت قيمة تجارة المملكة عربيا بالربع الثاني من العام الجاري 34.68 مليار ريال (9.25 مليار دولار)، مقارنة بـ 38.56 مليار ريال (10.28 مليار دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

وصدرت السعودية سلعا غير بترولية للدول العربية بقيمة 17.25 مليار ريال (4.6 مليار دولار) في الربع الثاني من 2019، مقابل 20.32 مليار ريال (5.42 مليار دولار) في الربع المماثل من العام الماضي، بانخفاض نسبته 15.2 بالمائة.

فيما، تراجعت الواردات 4.5 بالمائة؛ إلى 17.43 مليار ريال (4.65 مليار دولار)، مقارنة بـ 18.24 مليار ريال (4.86 مليار دولار) في الربع الثاني من 2018.

وشهد الربع الثاني من 2019 عجزا بتجارة السعودية مع الدول العربية بقيمة 173 مليون ريال (46.13 مليون دولار)، مقابل فائض قيمته 2.08 مليار ريال (555 مليون دولار) بالربع الثاني من عام 2018.

وخلال الربع الأول من 2019، سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والدول العربية ارتفاعاً بنسبة بلغت 1.05 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقاً لمسح لـ"معلومات مباشر"، وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول العربية إلى 36.997 مليار ريال (9.866 مليار دولار)، مقارنة بقيمته البالغة 36.614 مليار ريال (9.764 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2018.

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