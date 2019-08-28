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"أنصار الله": هجوم واسع بطائرات مسيرة على نجران وجيزان

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"أنصار الله": هجوم واسع بطائرات مسيرة على نجران وجيزان "أنصار الله": هجوم واسع بطائرات مسيرة على نجران وجيزان

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع في بيان إن "سلاح الجو المسير ينفذ عمليتين هجوميتين بعدد من طائرات قاصف 2k باتجاه نجران وجيزان"، وذلك حسب قناة "المسيرة".

وأوضح سريع "العملية الأولى استهدفت موقعا عسكريا مهما في نجران، وكانت الإصابة مباشرة، فيما استهدفت العملية الثانية معسكرا مستحدثا للجيش قبالة جيزان وكانت الإصابة دقيقة خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوفهم".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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