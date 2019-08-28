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صحيفة إسرائيلية: هجوم الضاحية الجنوبية دمر جهازا خطيرا لـ"حزب الله"

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وذكرت الصحيفة أن الضربة ألحقت ضررا بـ"خلاط كوكبي"، وزنه 8 أطنان، يستخدم لصناعة دوافع تحسن أداء محركات الصواريخ وتزيد دقتها.

© AP Photo / Hussein Malla

وأشارت "هآرتس" إلى أن الجهاز ضرب قبل نقله إلى موقع آمن بفترة وجيزة.

كما ذكرت الصحيفة أن الجهاز وضع مؤقتا في الضاحية، مضيفة أن لوحة الضبط الخاصة بالجهاز تلقت الضربة الأشد.

وأوضحت أن لوحة الضبط منفصلة عن الخلاط، وهي إيرانية الصنع، مرجحة أن تستغرق عملية استبدال اللوحة وقتا طويلا كما أنها مكلفة.

وتابعت: "حزب الله كان ليتمكن من تحويل أعداد كبيرة من الصواريخ إلى صواريخ دقيقة وطويلة المدى، في حال وضع الخلاط في الخدمة".

ورجحت الصحيفة أن يستهدف "حزب الله" عناصر الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية أو الحدود السورية، أو حتى إطلاق صواريخ في عمق "الأراضي الإسرائيلية".

وتابعت الصحيفة: "حزب الله سيحاول إبقاء رده ضمن حدود بما لا يؤدي إلى نشوب حرب"، مشيرة إلى أن فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بقيادة قاسم سليماني قد يحاول تنفيذ ضربة من جهته.

وكانت إسرائيل قد نفذت 3 عمليات عسكرية طالت سوريا ولبنان والعراق.

وهاجمت إسرائيل بالصواريخ أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية. بينما أعلن مسؤول في "حزب الله" أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر يوم  الأحد.

SputnikNews

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