توقعات باستقرار ثقة المستهلكين في ألمانيا خلال سبتمبر

مباشر: توقع تقرير أن تبقى ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني مستقرة في سبتمبر/آيلول المقبل عند مستويات الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات مؤشر "جي.إف.كيه" اليوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني من المتوقع أن تسجل مستوى 9.7 نقطة في الشهر المقبل، وهي نفس مستويات أغسطس/آب الجاري.

وفيما يتعلق بتوقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني ستسجل مستوى 9.5 نقطة.

أما مؤشر التوقعات الاقتصادية فأوضحت البيانات أنه سجل مستوى -12 نقطة، في مقابل مستوى -3.7 نقطة خلال أغسطس/آب الجاري.

وكان اقتصاد ألمانيا قد سجل انكماشاً في الربع الثاني من العام الجاري، وسط توقعات بدخول الاقتصاد في مرحلة ركود بفعل تراجع النشاط الصناعي وهبوط الصادرات.

وفي سياق منفصل، كشفت البيانات الاقتصادية أن أسعار الواردات الألمانية انخفضت في الشهر الماضي بنحو 0.2 بالمائة على أساس شهري.

وعلى أساس سنوي هبطت أسعار الواردات الألمانية بنحو 2.1 بالمائة في يوليو/تموز الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

أما فيما يتعلق بأسعار الواردات التي تستثني الطاقة فتراجعت بنحو 1.7 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي، فيما هبطت على أساس شهري بنسبة 0.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 11:55 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1086 دولار.